О том, что осеннее обновление затронет как бесполезные функции и программы, так и достаточно востребованные, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, из Windows 11 уберут традиционный текстовый редактор WordPad, являющийся чем-то средним между древним «Блокнотом» и Word из набора MS Office.

Также, откажутся от встроенной поддержки звуковых файлов в формате AC-3 (Dolby Surround), часто встречающихся в видео и музыке с многоканальным звуком, вследствие чего пользователям придется установить альтернативные плееры и наборы кодеков (например, VLC/PotPlayer + K-Lite Codec Pack).

Голосовой ассистент Cortana заменят инновационным Copilot, работающим на основе нейросети от компании OpenAI. Впрочем, новый помощник будет доступен лишь в некоторых странах.

Кроме того, Microsoft начнет понемногу «удалять» поддержку приложений конкурента, ОС Android: программные компоненты от Google полностью уберут из Windows 11 к весне 2025 года.

Ранее мы писали о том, что инсайдеры рассказывали, как Microsoft будет «мотивировать» пользователей покупать лицензионную Windows 11.