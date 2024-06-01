О том, что теперь «яблочные» клиенты якобы смогут рассчитывать на приобретение более надежных устройств, вопреки усложнению их ремонта, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Как стало известно, легкий доступ к замене компонентов iPhone и прочих продуктов Apple, был ключевой проблемой для пользователей и несертифицированных ремонтных специалистов, так как американская компания делала вскрытие «гаджетов» сложным, одновременно блокируя продажу оригинальных запчастей, оставив владельцам один выбор — обращаться в официальные магазины.

Впрочем, такой подход позволил Apple в течение последних лет активно протестировать свои устройства на прочность и долговечность, расширив сроки надежной работы и минимизировав численность отказов.

По словам Джона Тернуса, являющегося главой отдела аппаратных разработок Apple, его компания ставит долговременность жизни устройств гораздо выше потенциала их ремонтопригодности, поскольку прочные «девайсы» приносят больше пользы клиентам и требуют меньшего уделения внимания ремонтам и, соответственно, появлению «отходов производства», таким образом снижая негативное влияние на экосферу планеты.

Ранее мы писали о том, что эксперты перечисляли признаки, указывающие на приближение поломки смартфона.