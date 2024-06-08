О том, какие интересные нюансы нужно учитывать при зарядке «гаджета», и эти простые решения позволят аккумулятору смартфона сохранять энергоемкость продолжительное время, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Например, многие пользователи ошибочно полагают — чтобы сохранить энергоемкость батареи, важно начинать зарядку устройства, когда уровень энергии «просядет» ниже 5 процентов. Однако, зарядку следует начинать с 10-20 процентов, отключая устройство, когда показатель заряда достигнет 80-90 процентов, чтобы «обнулить» (сбросить) контроллер батареи.

Также, лучше отказаться от постановки телефона на зарядку в течение всей ночи, поскольку именно окончательно «убивает» батарею. Кроме того, не рекомендуются заряжать «гаджет» перманентно до 100 процентов и пользоваться смартфоном в этот период. В частности, разряжать/заряжать смартфон полностью следует не более 1 раза в месяц.

Ранее мы писали о том, почему лучше избегать 100-процентой зарядки смартфона.