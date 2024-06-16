О том, какие профессиям следует приготовиться к урезанию их обязанностей или даже полную замену на ИИ (искусственный интеллект), пишет «НБН», ссылаясь на материал NewTraderU.

В частности, речь идет о:

таксистах — появилось множество авто со встроенным автопилотом;

кассирах — розничные сети массово устанавливают системы самообслуживания и внедряют автоматизированные платежные решения;

операционных сотрудниках банковского сектора — вследствие появления онлайн-банкинга и мобильных приложений;

кладовщиках — для управления остатками, сортировки товарных позиций и составления заказов достаточно манипуляторов с датчиками и правильно настроенного ИИ;

корректорах — существует множество инструментов на основе ИИ, которые самостоятельно находят ошибки в текстах, улучшая их структуру и суммарное качество.

Ранее мы писали о том, что разработчики выясняли, какие функции «вырежут» из Windows 11 со следующего крупного обновления.