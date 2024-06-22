О том, что по вышеописанной причине компания из Купертино отложила производство Vision Pro 2, а вместо этой гарнитуры готовит к выпуску более доступный вариант, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bigmir.Net.

В частности, для снижения стоимости, Apple, судя по всему, «вырежет» из бюджетной гарнитуры Vision Pro декоративную функцию — EyeSight, отображающую глаза пользователя на внешнем OLED-дисплее в период использования камеры.

Подобное решение, касающееся замены дорогих компонентов на более доступные детали, — важный аспект изменений, позволяющий удешевить «гаджет»: урезанный Vision Pro будет стоить около 1 600 долларов, что почти в 2 раза ниже, чем стандартный вариант гарнитуры с объемом памяти 256 Гб. Таким образом, стоимость бюджетного «девайса» попадает в один ценовой диапазоне с флагманами iPhone.

Ранее мы писали о том, что Apple объясняла причину снижения ремонтопригодности iPhone и прочих устройств.