О том, что в летний сезон «гаджеты» особенно уязвимы к переходу в состояние перегрева, и подобная неурядица может спровоцировать повреждение батареи, тем самым сократив срок ее службы, а также как не допустить возникновения таких проблем, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала Slashgear.

В частности, эксперты настоятельно рекомендуют следовать нижеуказанным советам, и эти действия защитят смартфон от перегрева:

избегать попадания прямых солнечных лучей на устройство, и хранить его в кармане или специальном отделении рюкзака/сумки;

не заряжать «девайс» в жарких местах, так как это сразу приведет к перегреву;

снизить активность использования «гаджета» во время духоты;

не допускать критических перепадов температуры — не класть «мобильник» в морозилку или на перегретую поверхность.

Ранее мы писали о том, что эксперты объясняли, почему 4G-подключение разряжает смартфон быстрее, чем Wi-Fi.