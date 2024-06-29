О том, что данное приложение вскоре распространят среди всех украинских военных, внеся соответствующие поправки, основанные на замечаниях и предложениях защитников, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы Минобороны по вопросам цифрового развития/трансформации и цифровизации Екатерины Черногоренко, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Армія-TV».

По словам Черногоренко, Кабмину необходимо принять надлежащее постановление, «чтобы командиры не волновались», и только потом оборонное ведомство издаст приказ, разрешающий установить «Армия+» всему личному составу, таким образом «покрыв» информацией военнослужащих «на уровне всей бригады».

Замглавы Минобороны акцентировала:

Мы обеспечим такое покрытие, иначе функционал не будет работать должным образом.

Также, госприложение откроет бойцам ВСУ доступ к 11 разновидностей рапортов, включая все типы отпусков и документации, нужной для отправки на восстановление сил и здоровья.

Ранее мы писали о том, как поступить, если данные о бронировании отсутствуют в «Резерв+».