О том, что делать военнообязанным, если бронирование от мобилизации, ранее полученное в бумажном формате, иногда корректно не отображается в «Резерв+», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное замглавы Минобороны Екатериной Черногоренко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Черногоренко, прямо сейчас в отечественном оборонном ведомстве ведется проработка вышеописанного типа обращений через «нашу техподдержку».

В частности, замглавы Минобороны напомнила — ее структура ранее публиковала свою электронную почту, куда необходимо обращаться в отдельном порядке с целью получения достаточно оперативного ответа, вопреки множеству идентичных запросов.

Впрочем, Черногоренко подчеркнула — информация, вносимая работниками ТЦК/СП, нуждаются в регулярной актуализации и обновлении, однако эта проблема еще не решена «системно».

Замглавы оборонного ведомства резюмировала:

…Обратиться можно в техподдержку Минобороны и получить алгоритм, что делать дальше в той или иной ситуации.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны объясняли, почему не поддерживают продление сроков обновления данных военнообязанных до 150 дней.