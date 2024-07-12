О том, что американский ВПК (военно-промышленный комплекс) активно разрабатывает потенциально новый тип боеприпаса — ракету воздушного базирования ERAM (Extended-Range Attack Munition), отличающуюся большой дальностью поражения целей (не менее 400 километров), пишет «НБН», ссылаясь на материал Aviationweek.

В частности, вышеописанная авиаракета позволит Воздушным Силам ВСУ бить по целям вне пределов текущих возможностей (сейчас — до 250 километров).

Технические характеристики инновационной ракеты:

боевая взрывная/осколочная составляющая, с возможностью установки различных видов детонаторов — 260 килограмм;

дальность — от/до 400 километров;

скорость полета — около 735 километров в час;

система навигации, игнорирующая постановку радиоэлектронных помех, не исключая нарушение работы GPS;

точность попадания в радиусе 10 метров от указанной точки удара (с 50-процентной вероятностью).

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Британии отреагировали на разрешение Стармера бить Украине Storm Shadow по территории РФ.