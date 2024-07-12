О том, что Лондон на самом деле не давал Киеву однозначного разрешения на применение ракет Storm Shadow по объектам на территории России, пишет «НБН», ссылаясь на заявление чиновника местного оборонного ведомства, опубликованное в The Telegraph.

По словам британского функционера, позиция правительства, касающаяся использования Украиной предоставленного дальнобойного оружия не претерпела изменений, вопреки недавним комментариям Стармера: английские официальные лица обеспокоены — подобное разрешение спровоцирует эскалацию войны, тем самым втянув Великобританию в «конфликт с Россией».

Кроме того, Storm Shadow якобы не использовались Украиной в текущем году, и, по мнению представителей Минобороны Великобритании, Зеленскому необходимо поискать «гарантии в другом месте», прежде чем Украине позволят запускать крылатые ракеты по РФ, поскольку заверения Стармера не являются окончательными, из-за «более тонкой» ситуации.

В частности, для получения разрешения на запуск Storm Shadow по стране-агрессору, потребуется согласие правительств нескольких государств: одно из которых — Великобритания, а второе — Франция, производящая данный тип ракет.

Ранее мы писали о том, что Байден объяснял, почему Вашингтон не разрешает ВСУ бить американским оружием вглубь РФ.