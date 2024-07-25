Как информирует «НБН» со ссылкой на тематический портал Bibliotech, причин, провоцирующих вышеописанное поведения «гаджета» может быть много, но одна из них — слишком перегруженный ярлыками и иконками рабочий стол.

В частности, большое количество иконок на рабочем столе замедляет работу компьютера, из-за того, что все ярлыки фактически размещаются на том же диске, где и установлена операционная система, которой необходим «простор» для стабильной работы.

Специалистами рекомендуется оставлять на рабочем столе не более 3-5 иконок, например, стандартные элементы, такие как «Мой компьютер», «Корзина», браузеры и самые нужные программы для работы, а остальное — переносить в специально созданные папки.

Также, следует регулярно очищать «Корзину», так как файлы в ней продолжают занимать место на системном диске.

Ранее мы писали о том, что глобальный сбой 19 июля вывел из строя почти 1% Windows-компьютеров по всей планете.