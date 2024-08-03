Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Gsmarena, по мнению известного эксперта Мин-Чи Куо, грядущий iPhone 17 Slim, судя по всему, будет тончайшим и самым дорогим смартфоном от Apple.

В частности, iPhone 17 Slim получит 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 1 260 на 2 740 пикселей, лишь одну тыловую камеру, 5G-чипом собственного производства Apple, и сохранит знакомый визуальный стиль с Dynamic Island в 5-миллиметровом титановом корпусе с меньшим содержанием этого металла, чем в Pro-версиях.

Кроме того, в «облегченный» смартфон встроят микрочип A19, тогда как у Pro-моделей останется более производительный A19 Pro.

Впрочем, в соответствии с предварительной информацией, iPhone 17 Slim окажется самым дорогим устройством в новой линейке — его стоимость составит около 1 199 долларов или же почти 49 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что Meta позволит создавать ИИ-копии владельцев аккаунтов, которые смогут «наполнять» Instagram контентом без участия человека.