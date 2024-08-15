Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль главы Минобороны Украины Рустема Умерова, в ведомстве не прекращается работа над встраиванием наземных и авиа- роботизированных и беспилотных систем в структуру единого центра управления всеми дронами на передовой, в так называемом «реальном времени».

Исходя из слов Умерова, все вышеописанное можно осуществить, поскольку он подвел итоги, вместе со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом посетив тестовую площадку, предназначенную для проведения испытаний самых новых военных разработок, где чиновники ознакомились с дронами-разведчиками, турельными дистанционно-управляемыми пулеметами, функционированием роботов-саперов и эффективностью наземных роботизированных санитарно-эвакуационных платформ.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны сообщали, сколько средств получено от переработки ликвидированной техники оккупантов в 2024 году.