Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение главы управления информационных технологий Минобороны Олега Берестового, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», ведется разработка ряда функций в «Резерв+», позволяющих в автоматическом режиме становиться на учет в ТЦК/СП, если особа сменила место регистрации/проживания.

Кроме того, вскоре будет интегрирован сервис удаленного направления военнообязанным заявки на отсрочку без личного посещения ТЦК/СП. Такое нововведение затронет лиц: имеющих 3 детей или являющихся опекунами; особ с инвалидностью; студентов очной формы обучения, при условии получения первого высшего образования.

Берестовой подчеркнул:

Это делается для того, чтобы не нагружать систему ТЦК/СП лишними очередями и бумажной работой.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны сообщали, какой объем средств получен от утилизации ликвидированной техники оккупантов в 2024 году.