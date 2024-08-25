Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинских национальных новостей», для осуществления успешных вышеописанных манипуляций, следует выполнить ряд простых, но весомых рекомендаций.
В частности, для удачной верификации с первого раза необходимо:
- снять очки, если на документах фото без них — система корректно сравнит лицо со снимками в госреестрах;
- правильно расположить камеру, удерживая смартфон так, чтобы подбородок оставался в пределах нижней части рамки, а лоб — верхней, а также убедиться, что границы приложения подсвечиваются зеленым цветом;
- выбрать место с оптимальным освещением, чтобы лицо было очерчено четко;
- разместить за собой простой однотонный фон — система лучше сфокусируется на лице;
- удерживать смартфон на уровне лица, а не ниже/выше, предоставив камере правильный угол обзора;
- не допускать бликов на объективе камеры, исключив попадание прямых лучей от искусственного освещения или солнца.
Ранее мы писали о том, что в Минобороны анонсировали расширение функционала госприложения «Резерв+».
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