Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение замглавы Министерства обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, опубликованное в Forbes-Ukraine, в ее ведомстве намереваются окончательно трансформировать госприложение «Резерв+» в так называемый «онлайн-ТЦК/СП».

По словам Черногоренко, помимо добавления рекрутингового онлайн-функционала, позволяющего подписать контракт/мобилизоваться «в два клика», в «Резерв+» интегрируют три разновидности отсрочек, касающихся многодетных семей, особ с инвалидностью или студентов ВУЗов на дневном формате обучения.

Впрочем, замглавы Минобороны отдельно подчеркнула — пользователям-военнообязанным не следует путать обновление данных в «Резерв+» с получением абсолютной защиты от необходимости корректировки своей персональной информации напрямую в ТЦК/СП, поскольку это не соответствует действительности.

В частности, Черногоренко подвела итог:

Это займет около полугода, чтобы выстроить работу «бэкэнд-системы» в ТЦК/СП.

Ранее мы писали о том, что Совет обороны Киева одобрил круглосуточные медосмотры для усиления мобилизационной кампании.