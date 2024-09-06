Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал PhoneArena, устройство получило название Galaxy Quantum 5 и создано на базе Galaxy A55, вышедшего весной.

Ключевая особенность «гаджета», позиционирующегося как смартфон для сотрудников госучреждений и корпораций с высокой степенью секретности, — наличие квантового чипа S2Q000, довольно быстро генерирующего случайные числа/символы для расширенного шифрования данных и оперативно осуществляющего обратный процесс дешифровки, позволяет надежно защитить биометрику и сведения о банковских сервисах.

Кроме того, Galaxy Quantum 5 располагает:

6,6-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц;

процессором Exynos 1480;

оперативной памятью в 8 Гб;

накопителем на 128 Гб;

тройной тыловой сенсорной камерой на 50, 12 и 5 мегапикселей;

батареей, емкостью в 5 000 мА/ч.

Цена на Galaxy Quantum 5 с квантовым шифрованием составляет около 460 долларов США. Минус — смартфон доступен для приобретения исключительно в Южной Корее.

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