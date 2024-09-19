Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, по мнению инсайдера Марка Гурмана, на вышеописанном мероприятии анонсируют ряд новых «гаджетов», если верить каталожным кодами устройств.

В частности, речь идет о:

14-дюймовом MacBook Pro (с кодом J604), оснащенном микрочипом начального уровня M4;

двух высокопроизводительных версиях MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов (с кодами J614 и J616), получивших микрочипы M4 Pro и M4 Max соответственно;

обновленном 24-дюймовом iMac (с кодом J623), а также Mac-mini, базирующихся на микрочипах M4 и M4 Pro (с кодом J773);

улучшенном iPad и iPad-mini.

Кроме того, модифицированные MacBook Air (с кодами J713 и J715), судя по всему, «выбросят» на рынок в первом квартале 2025 года, MacStudio (с кодом J575) — к середине 2025 года, а MacPro (с кодом J704) — не ранее 2026 года.

Ранее мы писали о том, что аналитик перечислял ключевые преимущества iPhone 16 над устаревшими смартфонами Apple.