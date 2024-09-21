Как информирует «НБН» со ссылкой на материал TheVerge, WindowsApp — центр для потоковой передачи копий ОС Windows из разнообразных источников, от Windows365 или виртуального рабочего стола Azure до удаленного идентичного DESKTOP и тому подобного.

В частности, унифицированным вышеописанным приложением включается настраиваемый главный экран, поддерживающий несколько мониторов и USB-перенаправление, чтобы пользователи смогли воспользоваться локальными устройства, например, web-камерами, накопителями данных, принтерами или аналогичной периферией, как если бы «гаджеты» уже были прямо подключены к ПК «в облаке».

Впрочем, WindowsApp пока ограничено рабочими/учебными аккаунтами Microsoft, так как, в основном, создано для «клиентуры» удаленного рабочего стола Windows и других ОС, в качестве альтернативы Remote Desktop Connection, являющегося компонентом Windows 11.

Скачать WindowsApp можно из MicrosoftStore и AppleAppStore (для macOS, iOS и iPadOS).

Ранее мы писали о том, что Apple представит несколько новых устройств до конца текущего года.