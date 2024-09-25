Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания MacRumors, корпорацией Apple 12 моделей Mac-компьютеров на официальном уровне обозначены как устаревшие, и больше не будут получать обновлений операционной системы.

В перечень подобных «старых» устройств попали различные ноутбуки MacBook и стационарные компьютеры iMac, выпущенные в период 2015 по 2018 годы. Наиболее старыми «гаджетами» в таком списке являются MacBook Air (изготовлен в начале 2015 года), а также три версии iMac и одна — MacBook Pro (вышли в последнем месяце 2015 года).

Также, среди прочих моделей, названных «морально устаревшими», есть 13-дюймовый MacBook Pro (2016 год производства), 12-дюймовый MacBook (2016 год производства) и 13-дюймовый MacBook Pro (2017 год производства).

При этом, наиболее новым устройством в вышеописанном перечне стал 13-дюймовый MacBook Pro с четырьмя Thunderbolt3-разъемами («попал на полки» в 2018 году).

В целом, список старых «яблочных компьютеров» выглядит нижеуказанным образом:

Фото — macrumors.com

Ранее наш информационный портал писал о том, что Apple представит ряд новых устройств до конца текущего года.