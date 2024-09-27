Как информирует «НБН» со ссылкой на материал AndroidAuthority, уведомления от неизвестных международных отправителей станут в автоматическом режиме группироваться, и перемещаться в отдельный каталог, имеющий название CROSS_COUNTRY («из-за рубежа)».

Предполагается, что подобная инновация усилит меры безопасности, направленные на удобство пользователей, то есть поможет избежать попадания в сети «фишинга» (кража персональной информации). При этом, новая папка с «мусорными» сообщениями будет открыта для владельцев смартфона, а данный функционал позволяется в самостоятельном порядке включать/выключать в настройках.

Помимо ключевой папки «Входящие», Google Messages уже помечает некоторые SMS-сообщения как спам/блокирует их, однако вышеописанная опция облегчит выявление подозрительных текстов на другом языке, то есть поступающих из-за рубежа.

Фото — androidauthority.com

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