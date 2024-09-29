Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт инсайдера Kopite7kimi, корпорация Nvidia, судя по всему, выпустит видеокарту GeForce RTX 5090 с более мощным графическим процессором следующей генерации и 32 ГБ памяти на борту.

Предполагается, что для стабильной работы GeForce RTX 5090 потребуется блок питания в 0,6 кВт, то есть данная видеокарта станет потреблять на 150 Вт больше, чем ее предшественница RTX 4090. Также, флагман RTX 5090 получит 21 760 CUDA-ядер и 32 ГБ памяти GDDR-7 с 512-битной пропускной способностью.

При этом, для младшей модели GeForce RTX 5080 необходимо «только» 0,4 кВт мощности (больше, чем предшественнице RTX 4080 на 0,08 кВт), так как эта модель получит урезанные характеристики: 10 752 CUDA-ядра и 16 ГБ памяти GDDR-7.

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