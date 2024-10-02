Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт Радека Раковского, попасть в часовню можно лишь установив специальное приложение, разработанное компанией Fibaro, специализующейся на создании систем умного дома.

По словам Раковского, приложение позволяет посетителям открывать входные двери только после прохождения верификации. Помимо молитв, «наночасовня» является местом для встреч и общения: молодежь использует помещение для разработки совместных проектов.

Однако, вернемся к искусственному интеллекту — священник-администратор базируется на функционале ChatGPT, и отыгрывает роль руководителя часовни: подсказывает посетителям как сориентироваться в пространстве, управляет кофеваркой, оказывает помощь пожилым людям и незрячим посетителям, а также зачитывает отрывки из Евангелия, озвучивает молитвы и отвечает на вопросы, касающиеся веры, богословия и теософии.

Ранее мы писали о том, что в Google Messages добавлен функционал, сортирующий международный «спам».