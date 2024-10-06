Как информирует «НБН» со ссылкой на XDA-Developers, в Microsoft официально признали устаревшим встроенный текстовый редактор WordPad (появился в 1995 году в Windows 95), «вырезав» приложение последним обновлением Windows 11 пакета 24H2.

Почти 30 лет бесплатный WordPad являлся облегченным вариантом Microsoft Word, предоставляя пользователям возможность редактирования форматированных текстовых файлов (*.rtf) и даже основных документов Word (*.doc). Вопреки тому, что Wordpad не обладал полным спектром функционала Word, он считался идеальным для составления быстрых заметок/простых документов или корректировки текста без инсталляции ненужного программного обеспечения.

Впрочем, в течение последних лет актуальность WordPad сократилась — этот текстовый редактор проигрывает Google Docs, а перманентное развитие Microsoft Word сделало эту утилиту более схожей с реликвией-артефактом.

Кроме того, с 2022 года Microsoft официально прекратил поддержку WordPad, и после установки пакета обновлений Windows 11 24H2, «винтажная» программа пропадет из операционной системы.

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