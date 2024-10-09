Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал The National Interest, указанные самолеты сейчас фактически работают на пределах своих технических возможностей, что, судя по всему, означает завершение 40-летней «эпохи F-16».

Пентагон намерен пролонгировать сроки эксплуатации истребителей до 2040 годов, однако такой ход превысит заложенные первоначальные конструкторские расчеты. Подобное решение, вероятно, вызвано рядом технических трудностей и высокими затратами на эксплуатацию истребителей 5 поколения F-35 и F-22.

Предполагается, что ВВС США модернизуют бортовую электронику истребителей версий F-16 Block 40 и Block 50, одновременно продлив ресурс планера с 8 000 до 12 000 летных часов. Впрочем, таких улучшений, по мнению экспертов, явно окажется недостаточно: F-16 уже затруднительно конкурировать с боевой авиацией 5 поколения и «обходить» современные системы ПВО.

Ранее наш информационный портал писал о том, что СМИ узнавали вероятную причину авиакатастрофы истребителя F-16 в Украине 26 августа.