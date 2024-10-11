Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), аналитикам удалось определить — приобретение смартфонов от Apple является лучшим инвестированием среди мобильных устройств.

В соответствии с данными отчета, владельцам iPhone чаще удается перепродать свои «девайсы» или сдать смартфоны в программу trade-in, получая за такие действия значительную выгоду.

Согласно соцопросу, 41 процент пользователей iPhone смогли реализовать свои старые устройства или обменять их в сервисных центрах Apple ради получения скидки на новую модель. Еще 40 процентов респондентов оставляли свои «мобильники» в качестве резервных или передавали их ближайшему окружению. Только 19 процентов владельцев иначе избавлялись от морально устаревших «гаджетов».

Таким образом, по мнению экспертов CIRP, смартфоны Apple продолжительное время сохраняют ценность, если провести сравнение с прочими брендами: у около 17 процентов владельцев подержанных Android-устройств получилось их конвертировать в деньги, а 53 процента пользователей оставляли/отдавали устройства родственникам и друзьям.

Ранее мы писали о том, что в Apple перечислили «винтажные» и устаревшие Mac-компьютеры.