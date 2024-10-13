Как сообщает «НБН» со ссылкой на Bloomberg, разработчики американской корпорации Apple наконец намерены значительно улучшить и видоизменить iPhone SE — новый «девайс» должен выйти на рынок к началу 2025 года, и его цена будет несколько выше нынешней версии.

В частности, в iPhone SE 4 реализуют относительно привычное оформление корпуса, идентичное тому, что было представлено в iPhone 12. Также, этот вариант урезанного «яблочного устройства» получит поддержку функций Apple Intelligence (набор инструментов с функционалом искусственного интеллекта), OLED-дисплей и модифицированный модем 5G, самостоятельно разработанный в Apple.

Отметим, что модель iPhone SE 3, появившаяся на полках магазинов весной 2022 года, стоила 429 долларов. Однако, в соответствии с инсайдерской информацией, обновленное поколение смартфона слегка подорожает — стоимость iPhone SE 4 будет варьироваться в диапазоне от 459 до 499 долларов.

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