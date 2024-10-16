Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, теперь посредством госприложения «Дія» можно проверить, подпадает ли товар на прилавке/полке под условия участия в «Национальном кэшбэке».

По словам Федорова, в «Дію» интегрировали новый инструмент, предназначенный для оптимизации сервиса «Нацкэшбэк» — сканер штрих-кодов: с помощью госприложения можно заранее выяснить, начисляется ли часть средств за приобретение товара. Таким образом, можно пропустить процедуру уточнения информации у сотрудников/кассиров супермаркетов или не искать отметку «Нацкэшбэк» на упаковке.

В частности, следует просто открыть «Дію», навести сканер на штрихкод и узнать, участвует ли товар в программе:

Если да — получите кэшбэк, если нет — «Дія» оповестит об этом. А дальше решение за вами — выбрать этот товар или другой 🙂

Подробно рассмотреть, как функционирует сканирование штрих-кодов в госприложении, можно на видео ниже:

Ранее мы писали о том, что в Google «Мои сообщения» добавлен функционал, сортирующий международный «спам».