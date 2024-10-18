Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал MacRumors, инсайдер Phone Chip Expert полагает — ключевой инновацией серии iPhone 18 станет микропроцессор, изготовленный по передовому 2-нанометрическому техпроцессу компанией TSMC.

Как стало известно, iPhone 18 будет собираться по иному стандарту размещения компонентов — WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module): все основные элементы «гаджета», такие, как процессор, графическое ядро, оперативная память и модем, встроят в один компактный чип.

Вышеописанная технология позволит повысить мощность и производительность смартфонов, сократив энергопотребление. Таким образом, весь модельный ряд iPhone 18 получит, как минимум, 12 Гб оперативной памяти (обеспечат поддержку нового функционала, связанного с искусственным интеллектом (ИИ)), что является существенным улучшением, если провести сравнение с iPhone 16, где используется 8 Гб.

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