Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал портала ITC.UA, обновленный Mac Mini (длина и ширина — 127 мм, высота — 50 мм и вес — 670/730 г) станет поддерживать трассировку лучей благодаря улучшенному интегрированному видео, и будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти в базовом варианте.

В частности, компания из Купертино предложит в две версии микрокомпьютера, отличающихся процессором: базу с чипом M4 (10 вычислительных ядер, 10 ядер GPU и до 32 ГБ «оперативки») и M4 Pro (12/14 ядрам основного процессора, 16/20 видеоядер и до 64 ГБ оперативной памяти). При этом, объем твердотельного хранилища достигнет 8 ТБ.

Также, вопреки компактным размерам, у устройства останутся все требуемые интерфейсы: на фронтальной панели — 2 USB-C и 3,5-мм аудиоразъем; на тыловой — Ethernet, HDMI и 3 USB-C / Thunderbolt.

Стоимость базового варианта Mac Mini M4 — 599 долларов, но за версии с чипом M4 Pro придется выложить 1 399 долларов, а самый производительный процессор, максимум памяти и 10-гигабитный Ethernet — 4 699 долларов.

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