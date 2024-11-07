Как сообщает «НБН» со ссылкой на PcWorld, подобная малоприятная ситуация возникает при попытке поработать в Word и Excel, которые фактически становятся «недееспособные» в вышеописанном случае.

В частности, обновление 24H2 создает сложности с подключением к сети, включая появление «синего экрана смерти» и безрезультатные попытки внесения исправлений, которые попросту не удается инсталлировать. Проблема вызвана антивирусом CrowdStrike Falcon, в который встроено несколько «инновационных» алгоритмов, обеспечивающих кибербезопасность — если в настройках политики защиты HOST включен функционал Enhanced Exploitation Visibility Prevention Policy, то запуск Microsoft Office становится невозможным.

Разработчики Microsoft добавили «девайсы» с предустановленным «опасным» антивирусом в перечень заблокированных, чтобы ПК не получали пакет обновления 24H2. При этом, в CrowdStrike также на время отключили Enhanced Exploitation Visibility Prevention Policy для пользователей, которые столкнулись с проблемой, что лишь слегка помогло исправить ситуацию до выпуска полноценного исправления.

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