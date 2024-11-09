Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение замглавы Минобороны Украины по вопросам цифрового развития/диджитализации Екатерины Черногоренко, прозвучавшее на YouTube-канале «Армія-TV», такие изменения затронут пределы одной «зоны» территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК/СП), а также откроют возможность «подтянуть» адреса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из «Дії».

По словам Черногоренко, в соответствии с новым мобилизационным законом, вступившим в силу 18 мая, у украинцев была возможность внести свою контактную информацию (включая фактический адрес проживания) в «Резерв+». Впрочем, команда отечественного оборонного ведомства сейчас лишь начала работу над подобным расширением функционала указанного госприложения.

Замглавы Минобороны добавила, что как только этот «сервис» будет реализован, любое исправление реального места жительства допустимо будет осуществить «в несколько кликов», без необходимости лично посещать ТЦК/СП, что оптимизирует процедуру, сделав ее более удобной для всех.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны подсчитывали, сколько танков ВС РФ с начала года поразили Силы обороны.