Как сообщает «НБН» со ссылку на аналитику ресурса CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), относительно бюджетные устройства компании из Купертино чаще приобретают, чем более недоступные «премиальные» смартфоны.

В соответствии со статистикой продаж-2024 год, 42 процента владельцев этих смартфонов выбирали простые модели iPhone 16:

у iPhone 16 Plus — 13 процентов рынка;

у премиальных iPhone 16 Pro/Pro Max — 19/26 процентов.

Идентичное распределение продаж фиксировалось и в течение предыдущих лет: два года назад у базовых моделей смартфонов Apple было 53 процента реализации, а у Pro-модификаций — оставшиеся 47 процентов.

Таким образом, данная статистика указывает на стабильный интерес к бюджетным устройствам, вопреки тому, что более дорогие модели оказываются на верхних строчках топа продаж в первые недели.

Фото — cirpapple.substack.com

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