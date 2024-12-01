Как информирует «НБН» со ссылкой на материал в iTechUA, вышеописанный шум, исходящий непосредственно из амбушюра, отличается разной тональностью и продолжительностью, и является элементом функционала self-диагностики, нацеленной на оптимизацию работы гарнитуры.

В частности, к концу ноября, в корпорации Apple прояснили нестандартность ситуации: новыми программными прошивками предусматривается — AirPods Pro 2 смогут самостоятельно, без желания собственника, проводить диагностику для более эффективного функционирования.

После установки вышеописанного обновления, беспроводная гарнитура не только выдает высокочастотный сигнал, но и анализируют отклик посредством встроенных микрофонов, что позволяет наушникам стабильно и результативно работать, то есть это не признак неисправности, а стандартная процедура от разработчиков компании из Купертино.

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики показывали, какие модели iPhone пользовались спросом в 2022-2024 годах.