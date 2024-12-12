Как информирует «НБН» со ссылкой на материал канала CNBC, накануне, 11 декабря, американской корпорацией Apple презентована ОС iOS 18.2 для iPhone, iPad and Mac-компьютеров.

Ключевой новинкой iOS 18.2 стало встраивание популярного чат-бота с возможностями искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT (ИИ-модели 4o от компании-разработчика OpenAI) в голосовую «помощницу» Siri от Apple, что позволит последней решать «сложные вопросы».

Впрочем, в Apple уже заявили — в следующем году выйдет идентичное обновление Apple Intelligence (набор функций на основе собственного варианта ИИ компании), предусматривающее включение ряда передовых усовершенствований Siri, в частности, потенциального исполнения действий внутри программной среды.

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