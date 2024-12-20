Как информирует «НБН» со ссылкой на материал MacRumors, от авторитетного инсайдера Instant Digital прозвучало опровержение — корпорация Apple намерена сохранить привычное треугольное расположение камер, появившееся у iPhone 11 Pro.

Следует напомнить, что ранее, в iPhone X/XS, датчики интегрировали в вертикальном формфакторе, и модель iPhone 17 Pro все же получит ряд конструктивных изменений в корпусе: рамки «гаджета» выполнят не из титанового сплава, как в предыдущих двух генерациях, а из алюминия, при этом, нижнюю половину сделают стеклянной, сохранив функционал для беспроводной зарядки.

Также, со следующего года, базовые iPhone перейдут на 120-герцовые дисплеи с обновленной «фронталкой», а новый Pro Max станет первым смартфоном, у которого все три камеры имеют разрешение в 48 Мегапикселей.

Сравнительные фото того, как мог бы, но не станет выглядеть iPhone 17, размещены ниже:

Фото — macrumors.com

Фото — macrumors.com

Ранее мы писали о том, что специалист объяснял, почему iPhone 17 может подорожать на 300 долларов.