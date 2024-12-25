Как информирует «НБН» со ссылкой на материал GsmArena, различные версии процессоров M5 будут появляться в продаже постепенно, в течение 2025-2026 годов: базовый вариант — в первой половине, M5 Pro/Max — в третьем квартале, а топовый M5 Ultra — лишь с 2026 года.

По мнению аналитика Минг-Чи Куо Чипы, M5 будут производиться на основе 3-нм техпроцесса TSMC N3P, что позволит сократить энергопотребление на 5-10 процентов, если провести сравнение с N3E, применявшемся в M4 — улучшенная технология позволит ускорить работу «яблочного железа» в пределах 5 процентов.

Кроме того, в Pro, Max и Ultra, разработчики Apple интегрируют «серверный» тип архитектуры System-on-Integrated-Chips-molding-Horizontal (SoIC-mH), тем самым уменьшив габариты микрочипов на 30-50 процентов, а также оптимизируют теплоэффективность и минимизируют риски возникновения «тротлинга» (падения производительности из-за перегрева).

Также, в процессорах M5 разделят CPU (вычислительную часть) и GPU (графическую часть), что, вероятно, обеспечит повышение производительности, существенно ускорив выполнение ИИ-задач (искусственный интеллект).

Ранее мы писали о том, что эксперты раскрывали технические характеристики и дизайн Samsung Galaxy S25 Slim.