Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Vex, один и австралийских магазинов техники случайно «слил» стоимость видеокарт от Nvidia до официального релиза.

В частности, начальная цена RTX 5080 составляет около 2 800 австралийских долларов (приблизительно 1 500 долларов США). Впрочем, финальная стоимость может оказаться несколько выше из-за нюансов системы налогообложения Австралии: цена в Америке, вероятно, достигнет более 1 700 долларов. При этом, рекомендуемая стоимость RTX 4080 равнялась 1 200 долларов.

Фото — unian.net

Также, в X-аккаунте инсайдера Momomo_us раскрыта немалая стоимость RTX 5090 — флагманская видеокарта Nvidia будет стоить 19 000 юаней (2 500 долларов США), тогда как цены на RTX 4090 были более демократичны, и стартовали с 1 600 долларов, в зависимости от производителя и компоновки.

Фото — unian.net

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитик сообщал сроки выхода и спецификации новых процессоров M5 от Apple.