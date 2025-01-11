Как информирует «НБН» со ссылкой на материал TheVerge, в рамках выставки CES-2025, техногигантом Acer презентованы 2 модели своей линейки портативных игровых устройств — Nitro Blaze 8/Blaze 11, из которых особенный интерес вызывает последний «гаджет», привлекший внимание своими внушительными размерами, превышающими идентичные габариты Steam Deck.

Как стало известно, Nitro Blaze 11 получит 10,95-дюймовый 2K-экран с частотой 120 Гигагерца, и будет работать на микрочипе AMD Ryzen 7 8840HS с 16 Гигабайтами «оперативки» LPDDR5X и твердотельный накопитель SSD до 2 Терабайт.

Эта версия «компактной» игровой приставки весит около 1 килограмма, одно, исходя из слов журналистов, ощущается не такой тяжелой, как могло показаться на первый взгляд. Кроме того, специалисты похвалили приставку за отсоединяемые геймпады (в стиле Nintendo Switch) и большое количество различных портов.

Впрочем, предполагаемая стоимость Nitro Blaze 11 составит около 1 100 долларов, что почти вдвое дороже Steam Deck, и, судя по всему, объясняется не столько размерами.

Фото — theverge.com

Фото — theverge.com

Фото — theverge.com

Фото — theverge.com

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