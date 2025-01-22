Как информирует «НБН» со ссылкой на материал TechPowerUp, новой серией APU от AMD, получившей название Strix Point, предлагаются интересные характеристики, и потому это «железо» будут встроено в ряд новых высококлассных портативных устройств.

В частности, китайская компания AOKZOE анонсировала выход нескольких портативных игровых консолей с индексами A1, A1 Pro и A1 X.

И если уже известно, что в A1 X интегрируют флагманский APU Strix Point (12-ядерный Ryzen AI 9 HX 370 (4 Zen 5 + 8 Zen 5c) и iGPU Radeon 890M на базе RDNA 3.5), а «приставка» сможет похвалиться 8-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гигагерц и аккумуляторной батареей с емкостью в 72,7 Ватта/час, то подробностей, касающихся «начинки» младших версий, A1 и A1 Pro, пока не появилось.

В любом случае, рост конкуренции на вышеописанном рынке игровых «девайсов» на фоне широкого выбора устройств, лишь пойдет на пользу потребителям, но главное — AMD не должна допустить возникновения дефицита таких производительных и экономичных микрочипов.

Ранее мы писали о том, что Acer представила флагманскую консоль Nitro Blaze 11.