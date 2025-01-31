Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Android Headlines, традиционно корпорация Google анонсирует следующее поколение «народной» серии Pixel A на майской конференции I/O, однако в 2025 году, руководство техногиганта решило сместить релиз ради достойного конкурирования с идентичным устройством от Apple — iPhone 4 SE.

Предполагается, что смартфон Google Pixel 9A сможет похвалиться:

6,28-дюймовым OLED-дисплеем Actua с частотой обновления кадров в 120 Гигагерц (не 60 Гигагерц, как у конкурента Apple iPhone 4 SE);

инновационным чипсетом на 8-ядерном микропроцессоре Tensor G4;

8 Гигабайтами оперативной памяти;

внутренним хранилищем емкостью 128/256 Гигабайт (зависит от цены);

увеличенной на 13 процентов аккумуляторной батареей, если сравнить с предшественником Pixel 8A — 5 100 мАч;

тыловой камерой с 48-мегапиксельным датчиком Samsung GN8;

фронтальной сверхширокоугольной камерой Sony IMX712 на 13 Мегапикселей.

Стоимость базовой версии на 8 Гигабайт «оперативки» плюс внутренний накопитель на 128 Гигабайт, составит около 500 долларов США или 20 000 гривен по официальному курсу НБУ.

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