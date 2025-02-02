Как информирует «НБН» со ссылкой на недавний отчет для инвесторов, размещенный на официальной странице Intel Corporation, следующая линейка процессоров, Nova Lake, похоже, не появится на полках магазинов ранее 2026 года.

Как стало известно, хотя платформа Nova Lake и является наследницей предыдущей серии Arrow Lake (представляла процессоры Intel Core Ultra Series 2), малопонятно, сохранят ли новые микрочипы сокет LGA-1851, поскольку Intel печально известна своей традицией постоянно менять тип разъемов, чуть ли не каждое поколение. Впрочем, если инженеры компании все же решатся сменить компоновку, то LGA-1851 окажется наиболее короткоживущей платформой за всю историю Intel (сокет появился в продаже с октября 2024 года).

Исходя из слов одного из директоров Intel Мишеля Джонстона Холтхауса, изготовление Nova Lake частично отдадут на аутсорс, скорее всего, тайваньскому производителю микрочипов, компании TSMC. При этом, полноценных данных, касающихся технических характеристик Nova Lake, пока нет.

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