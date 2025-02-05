Как информирует «НБН» со ссылкой на материал WccfTech, в соответствии с данным слухом, разработчики Valve плотно сотрудничают с AMD, и потенциальная новинка будет основана на графической технологии RDNA-4.

Как стало известно, архитектура консоли возьмет за основу видеокарту среднего класса, Radeon RX 9070, анонсированную на выставке CES-2025. Также, программисты Valve вкладывают множество усилий, стремясь написать стабильные драйвера для графики на базе RDNA-4, пока реализованной исключительно в десктопных видеокартах.

В Wccftech добавили — приставка от Valve не станет прямо конкурировать с Microsot Xbox и Sony PS5, а RDNA4-видеокарта будет подключаться к Steam Deck 2 посредством док-станции: на консоли возможен запуск любимых ПК-игр, взаимодействовать с которыми позволяется не клавиатурой/мышкой, а джойстиком.

Впрочем, разработка новой экосистемы находится не на финальной стадии, а потребителям следует подождать консоль, чтобы поиграть в избранные тайтлы из Steam.

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