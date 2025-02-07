Как информирует «НБН» со ссылкой на материал портала WccfTech, цены на новую флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 у ряда спекулянтов превысили отметку в 9 000 долларов США, что на 350 процентов больше рекомендованной стоимости в 1 999 долларов США.

Как стало известно, в тайваньских магазинах запас видеокарт закончился в считанные минуты (небольшие сети получили от Nvidia 1-3, а крупные — не более 5 ускорителей). При этом, предприимчивые граждане, воспользовавшиеся таким кризисом, предлагают энтузиастам купить даже не само «железо», а лишь «предзаказать» его на аукционах, где лоты стартуют от 6 000 долларов США.

Причину подобной нехватки Nvidia GeForce RTX 5090, множество аналитиков обосновывают конструктивными недостатками чипов GPU Blackwell, приведшими к задержкам в процессе производства, и, соответственно, ненасыщенностью рынка.

Кроме того, некоторые партнеры-ритейлеры Nvidia утверждали — они получили лишь часть оплаченных заказов, и не имеют достаточного количества видеокарт на складах.

Фото — wccftech.com

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