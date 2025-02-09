Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал MaxTech, эксперт назвал основные нововведения, которые ожидают пользователей Apple iPhone 17 в 2025 году.

В частности, перечень обновлений, которые получат новые смартфоны от компании из Купертино, выглядит нижеуказанным образом:

iPhone 17 Pro/Pro Max будут отличаться уникальным дизайном задней плоскости корпуса — тыловую часть изготовят из комбинированного материала (алюминия и стекла);

iPhone 17 Air сможет похвалиться новым формфактором камеры, схожим с Google Pixel 9 Pro;

часть iPhone 17 оснастят фронтальной камерой на 24 Мегапикселя с набором пластиковыми линз, а iPhone 17 Pro Max — телеобъективом с разрешением 48 Мегапикселей;

120-гигацерцовый экран с антибликовым покрытием, идентичным стеклу Gorilla Armor 2 появится в базовых моделях iPhone 17 и iPhone 17 Air;

в зависимости от стоимости, в семнадцатую линейку встроят мощные процессоры — A19 или A19 Pro;

в новинки интегрируют другую систему охлаждения, предусматривающую комбинирование теплоотводящей камеры с графитовыми листами;

у iPhone 17 Pro/Pro Max — по 12 Гигабайт оперативной памяти, у остальных — от 8 Гигабайт;

у всех моделей — совмещенный микрочип Wi-Fi и Bluetooth собственной разработки Apple.

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