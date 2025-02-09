Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал MaxTech, эксперт назвал основные нововведения, которые ожидают пользователей Apple iPhone 17 в 2025 году.
В частности, перечень обновлений, которые получат новые смартфоны от компании из Купертино, выглядит нижеуказанным образом:
- iPhone 17 Pro/Pro Max будут отличаться уникальным дизайном задней плоскости корпуса — тыловую часть изготовят из комбинированного материала (алюминия и стекла);
- iPhone 17 Air сможет похвалиться новым формфактором камеры, схожим с Google Pixel 9 Pro;
- часть iPhone 17 оснастят фронтальной камерой на 24 Мегапикселя с набором пластиковыми линз, а iPhone 17 Pro Max — телеобъективом с разрешением 48 Мегапикселей;
- 120-гигацерцовый экран с антибликовым покрытием, идентичным стеклу Gorilla Armor 2 появится в базовых моделях iPhone 17 и iPhone 17 Air;
- в зависимости от стоимости, в семнадцатую линейку встроят мощные процессоры — A19 или A19 Pro;
- в новинки интегрируют другую систему охлаждения, предусматривающую комбинирование теплоотводящей камеры с графитовыми листами;
- у iPhone 17 Pro/Pro Max — по 12 Гигабайт оперативной памяти, у остальных — от 8 Гигабайт;
- у всех моделей — совмещенный микрочип Wi-Fi и Bluetooth собственной разработки Apple.
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