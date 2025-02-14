Как информирует «НБН» со ссылкой на форум Chiphell, инсайдер под ником zhangzhonghao располагает сведениями — AMD разрабатывает видеоускоритель RX 9070 XT, который получит, как минимум, 32 Гигабайта видеопамяти, как у конкурента-флагмана Nvidia RTX 5090.

По мнению zhangzhonghao, такой объем видеопамяти заложен в «железо» от AMD для использования ИИ-функционала не только в «гейминге», но и для запуска локальных языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Вышеописанные характеристики роднят «красную новинку» с продукцией от Nvidia, но некоторые специалисты отмечают — AMD «впаивает» более медленную память, чем предлагается конкурентами, и потому высокая результативность работы видеокарты с ИИ остается под вопросом.

Кроме того, RX 9070 XT станет реализовываться намного дороже, чем ожидаемая предшественница RX 9070, а релиз новинки прогнозируется не ранее конца второго квартала 2025 года.

Ранее мы писали о том, как на фоне острого дефицита выросла стоимость видеокарты GeForce RTX 5090.