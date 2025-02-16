Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Times of India, некоторые виды конфиденциальной или личной информации никогда не стоит рассказывать ИИ-моделям, например, ChatGPT, DeepSeek, Grok или идентичным нейросетям.

В частности, чтобы не допустить «утечки» в Сеть персональных данных, следует избегать запросов, содержащих:

ФИО, физический адрес, номера телефонов или электронную почту;

номера банковских карточек, счетов, страховых полисов;

пароли от рабочих учетных записей/аккаунтов, электронной почты или социальных сетей;

личные секреты, поскольку все введенное в чат-бот сохраняется и может использоваться в будущем;

истории болезни, диагнозы и прочую медицинскую информацию, а также советы и рекомендации врачей;

контент откровенного характера, так как «Интернет ничего не забывает»;

все, что лучше не обнародовать — сообщения могут передаваться третьим лицам.

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