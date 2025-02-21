Как информирует «НБН» со ссылкой на материал TomsHardware, в первую в мире компактную eGPU-станцию с поддержкой Thunderbolt 5, встроена видеокарта RTX 5090 с 10496 CUDA-ядрами и 24 Гигабайтами памяти GDDR7 (работает на 256-битной шине).

Для охлаждения «железа», использующего 150/300-Ваттное питание, используется передовая медная испарительная камера, обеспечивающая уровень отдачи тепла, сопоставимый с более громоздкими радиаторами, что возможно из-за интеграции массивных капиллярных каналов.

Также, док-станция Asus ROG XG Mobile 2025 получила широкий набор разъемов для подключения различных устройств, не только ноутбуков, что можно рассмотреть ниже:

Фото — tomshardware.com

Фото — tomshardware.com

Отметим, что Thunderbolt5 позволяет «гаджету» достичь 64 Гигабитной пропускной способности PCIe Gen 4 (видеокарта работает на 4 линиях) и до 120 Гигабит динамического темпа передачи данных для подключения: SSD-дисков; нескольких мониторов с Гигагерцовой частотой обновления; высокоскоростного проводного интернета (до 5 Гигабит/секунда); одновременной зарядки прочих устройств. Пиковая потребность энергопитания «девайса» перекрывается адаптером мощностью в 330 Ватта.

Впрочем, стоимость Asus ROG XG Mobile 2025 достаточно «пугающая», и составляет 2 199,99 доллара США.

Ранее мы писали о том, как на фоне дефицита возросла стоимость видеокарты GeForce RTX 5090.