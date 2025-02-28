Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ZDNET, компания Google обновила инструментарий своего ключевого мобильного приложения, и теперь можно удалить персональные данные из сети Интернет, просто воспользовавшись поисковой выдачей.
В частности, для «очистки» Сети от личной информации, необходимо:
- отыскать в поисковой выдаче ссылку со «слитыми» данными;
- нажать в меню «…» рядом с результатом;
- выбрать функцию «Удалить этот результат»;
- указать причину (например, «Это мои личные данные»).
Помимо всего вышеописанного, Google видоизменила интерфейс раздела «Результаты о вас», в котором можно заранее получать уведомления об «утечке» личной информации в Сеть.
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