Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ZDNET, компания Google обновила инструментарий своего ключевого мобильного приложения, и теперь можно удалить персональные данные из сети Интернет, просто воспользовавшись поисковой выдачей.

В частности, для «очистки» Сети от личной информации, необходимо:

отыскать в поисковой выдаче ссылку со «слитыми» данными;

нажать в меню «…» рядом с результатом;

выбрать функцию «Удалить этот результат»;

указать причину (например, «Это мои личные данные»).

Помимо всего вышеописанного, Google видоизменила интерфейс раздела «Результаты о вас», в котором можно заранее получать уведомления об «утечке» личной информации в Сеть.

Фото — unian.net

Фото — unian.net

Фото — unian.net

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