Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, обнародованное в официальном X-аккаунте генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, компания презентовала обновленную ИИ-модель GPT с индексом 4.5, однако доступ к ней открыт лишь для подписчиков Pro-тарифа (цена услуги — 200 долларов/месяц).

Исходя из слов Альтмана, релиз ChatGPT 4.5 станет проходить пошагово, поскольку ощущается существенный дефицит оборудования. В частности, поскольку OpenAI довольно быстро расширяется и «растет», то у разработчиков внезапно закончились графические процессоры.

Предполагается, что такую нехватку GPU устранят с приходом следующей недели, так как ожидается поступление «десятков тысяч графических процессоров», что позволит выпустить новый вариант нейросети в версии Plus (подписка менее дорогая, и стоит только 20 долларов в месяц).

Альтман добавил — OpenAI ведет разработку собственных ИИ-чипов в партнерстве с Broadcom, но на их производство потребуются годы, и сейчас компания полагается на идентичное «железо» от Nvidia, чьи передовые Blackwell GPU заранее распроданы (не будет на рынке до октября 2025 года).

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